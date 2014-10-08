“АРПК” занимается изготовлением наружных вывесок, световых коробов, панель-кронштейнов, объемных букв на протяжении более чем 18 лет. За это время мы приобрели постоянных клиентов и научились воплощать в жизнь любые задумки наших заказчиков.

Рекламные конструкции, которые мы производим:

крышные установки;

фасадные вывески;

световые короба и панели;

объемные буквы;

светодиодные, неоновые, композитные.

В производстве вывесок в Москве мы используем прочные и долговечные материалы: нержавеющую сталь, алюминий, дерево, пластик, оргстекло. Чтобы сделать световые и несветовые наружные вывески трудятся талантливые инженеры, конструкторы и рабочие.

Мы гордимся высоким профессионализмом наших сотрудников, продукцией и радуемся результатам работы вместе с заказчиком.