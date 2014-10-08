Рекламно-производственная компания “АРПК” предлагает изготовление вывесок для наружной рекламы. Мы работаем с юридическими компаниями и частными лицами независимо от объемов производства и характера услуг. Рекламные вывески для крупных супермаркетов и небольших магазинов, офисов и предприятий общественного питания, салонов красоты, парикмахерских и других заведений, предоставляющих услуги населению.
Наша продукция
“АРПК” занимается изготовлением наружных вывесок, световых коробов, панель-кронштейнов, объемных букв на протяжении более чем 18 лет. За это время мы приобрели постоянных клиентов и научились воплощать в жизнь любые задумки наших заказчиков.
Рекламные конструкции, которые мы производим:
- крышные установки;
- фасадные вывески;
- световые короба и панели;
- объемные буквы;
- светодиодные, неоновые, композитные.
В производстве вывесок в Москве мы используем прочные и долговечные материалы: нержавеющую сталь, алюминий, дерево, пластик, оргстекло. Чтобы сделать световые и несветовые наружные вывески трудятся талантливые инженеры, конструкторы и рабочие.
Мы гордимся высоким профессионализмом наших сотрудников, продукцией и радуемся результатам работы вместе с заказчиком.
Цены
Как рассчитать стоимость вывески
Конечная цена изготовления рекламных вывесок зависит от многих параметров:
- Предпочтения и бюджет клиента на рекламу – реализуем любую смелую идею с учетом специфики бизнеса.
- Размеры конструкций.
- Материалы — качественные гарантируют долговечность изделия, которое сможет выдержать влияние атмосферных осадков, случайных ударов и т.д.
- Вида вывески — подсветка и ее тип, конфигурация.
Индивидуально подходим к каждому рекламному заказу, поэтому просчитаем точную стоимость производства вывесок в Москве, учитывая все пожелания, предоставим смету.
Для оформления заявки на наружную рекламу достаточно указать имя и контактный телефон либо сообщить электронный адрес. Мы незамедлительно свяжемся с вами и обговорим удобное время выезда специалиста для определения объема работ над вывеской.
Обращение в “АРПК” гарантирует быстрое, точное и качественное изготовление вывески для вашей компании в Москве. Мы всегда рады новым клиентам и приложим все силы для реализации поставленной задачи.
С момента подачи заявки и до установки готовой конструкции мы тесно взаимодействуем с нашими клиентами. После обсуждения деталей будущего рекламного проекта, утверждения сметы и подписания двустороннего договора специалисты компании немедленно приступают к работе.
Этапы работы
Заявка или звонок
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам +7 (495) 77-313-77
Согласование дизайн-макета
Узнаем Ваши потребности и разработаем дизайн-макет
Согласование паспорта
Согласовываем и подготавливаем паспорт
Изготовление конструкции
Создадим вывеску, которая придаст бизнесу узнаваемость
Монтажные работы
Доставим и установим в любой точке РФ.
В перечень услуг входит:
- изучение места установки;
- согласование;
- регистрация вывесок и получение разрешения на размещение;
- доставка на место установки и монтаж;
- обслуживание и ремонт вывесок;
- 5 лет гарантии на материалы и конструкцию в целом.
Оставьте заявку и получите скидку 5%
Наши услуги подойдут:
- Тем, кто хочет получить действительно качественную работу
- Кто не хочет переплачивать две или три цены
- Для тех, кто хочет чтобы получить все точно в срок
- Макет бесплатно
- Оговоренная стоимость не изменится по окончанию работы над вывесками