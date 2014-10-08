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Изготовление вывесок

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Оптимальная стоимость услуг
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Оперативность
Кротчайшие сроки от оформления до доставки и установки
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Комплексный подход
Комплексный творческий подход к каждому клиенту

Рекламно-производственная компания “АРПК”  предлагает изготовление вывесок для наружной рекламы. Мы работаем с юридическими компаниями и частными лицами независимо от объемов производства и характера услуг. Рекламные вывески для крупных супермаркетов и небольших магазинов, офисов и предприятий общественного питания, салонов красоты, парикмахерских и других заведений, предоставляющих услуги населению.

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Мы занимаем лидирующие позиции на рынке услуг в сфере наружной рекламы. Наши рекламные конструкции выгодно выделят вас среди компаний конкурентов, привлекут новых клиентов, помогут увеличить оборот и прибыль от реализации товаров и услуг.

Рассчитать стоимость вывески

Наша продукция

Объемные буквы

от 40 руб / см высоты
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Световые короба

от 7000 руб / м.кв.
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Лайтбоксы

от 9000 руб. за м.кв.
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Фасадные вывески

от 5800 руб за м.кв.
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Крышные установки

от 130 руб / см высоты
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Панель-кронштейны

от 12000 руб / м.кв.
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Пилоны, стеллы

от 12000 руб / м.кв.
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Интерьерные вывески

от 1300 руб / м.кв.
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ЕЩЕ УСЛУГИ

Из пластика (ПВХ)

от 13 руб / см высоты
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Из акрила и оргстекла

от 16 руб / см высоты
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Из нержавеющей стали

от 40 руб / см высоты
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Неоновые

от 1500 руб / м.пог.
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Для торговых предприятий

от 900 руб / м.кв.
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Для парикмахерских и салонов красоты

от 900 руб / м.кв.
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Вывеска для ресторана

Для ресторанов и кафе

от 900 руб / м.кв.
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Для офиса

от 900 руб / м.кв.
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Для театров и кинотеатров

от 900 руб / м.кв.
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Для образовательных учреждений

от 900 руб / м.кв.
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Для медицинских учреждений

от 900 руб / м.кв.
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Навигационные вывески и указатели

от 900 руб / м.кв.
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“АРПК” занимается изготовлением наружных вывесок, световых коробов, панель-кронштейнов, объемных букв на протяжении более чем 18 лет. За это время мы приобрели постоянных клиентов и научились воплощать в жизнь любые задумки наших заказчиков.

Рекламные конструкции, которые мы производим:

  • крышные установки;
  • фасадные вывески;
  • световые короба и панели;
  • объемные буквы;
  • светодиодные, неоновые, композитные.

В производстве вывесок в Москве мы используем прочные и долговечные материалы: нержавеющую сталь, алюминий, дерево, пластик, оргстекло. Чтобы сделать световые и несветовые наружные вывески трудятся талантливые инженеры, конструкторы и рабочие.

Мы гордимся высоким профессионализмом наших сотрудников,  продукцией и радуемся результатам работы вместе с заказчиком.

Только в этом месяце! Оставьте заявку на расчет и получите скидку 5%

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    Цены

    Как рассчитать стоимость вывески

    Конечная цена изготовления рекламных вывесок зависит от многих параметров:

    • Предпочтения и бюджет клиента на рекламу – реализуем любую смелую идею с учетом специфики бизнеса.
    • Размеры конструкций.
    • Материалы — качественные гарантируют долговечность изделия, которое сможет выдержать влияние атмосферных осадков, случайных ударов и т.д.
    • Вида вывески — подсветка и ее тип, конфигурация.

    Индивидуально подходим к каждому рекламному заказу, поэтому просчитаем точную стоимость  производства вывесок в Москве, учитывая все пожелания, предоставим смету.

    Рекламные конструкции нашего производства

    Для оформления заявки на наружную рекламу достаточно указать имя и контактный телефон либо сообщить электронный адрес. Мы незамедлительно свяжемся с вами и обговорим удобное время выезда специалиста для определения объема работ над вывеской.

    Обращение в “АРПК” гарантирует быстрое, точное и качественное изготовление вывески для вашей компании в Москве. Мы всегда рады новым клиентам и приложим все силы для реализации поставленной задачи.

    С момента подачи заявки и до установки готовой конструкции мы тесно взаимодействуем с нашими клиентами. После обсуждения деталей будущего рекламного проекта, утверждения сметы и подписания двустороннего договора специалисты компании немедленно приступают к работе.

    Наши услуги

    Согласование

    Монтаж

    Ремонт и обслуживание

    Этапы работы

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      Заявка или звонок

      Оставьте заявку на сайте или позвоните нам +7 (495) 77-313-77

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      Согласование дизайн-макета

      Узнаем Ваши потребности и разработаем дизайн-макет

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      Согласование паспорта

      Согласовываем и подготавливаем паспорт

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      Изготовление конструкции

      Создадим вывеску, которая придаст бизнесу узнаваемость

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      Монтажные работы

      Доставим и установим в любой точке РФ.

    В перечень услуг входит:

    • изучение места установки;
    • согласование;
    • регистрация вывесок и получение разрешения на размещение;
    • доставка на место установки и монтаж;
    • обслуживание и ремонт вывесок;
    • 5 лет гарантии на материалы и конструкцию в целом.

    Оставьте заявку и получите скидку 5%

    Наши услуги подойдут:

    • Тем, кто хочет получить действительно качественную работу
    • Кто не хочет переплачивать две или три цены
    • Для тех, кто хочет чтобы получить все точно в срок
    • Макет бесплатно
    • Оговоренная стоимость не изменится по окончанию работы над вывесками

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